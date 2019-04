L’agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a annoncé mercredi qu’elle enquêtait, à la suite de plusieurs rapports sanitaires, sur d’éventuels liens entre vapotage et convulsions.

« Des rapports indiquent que certaines personnes utilisant des cigarettes électroniques, en particulier des jeunes et de jeunes adultes, sont ultérieurement prises de convulsions », écrit la FDA dans un communiqué. L’agence dit avoir recensé au total 35 de ces cas entre 2010 et le début de l’année 2019. « Nous estimons que ces 35 cas justifient une enquête scientifique pour déterminer s’il existe vraiment un lien (entre vapotage et convulsions) », avance-t-elle.

.@SGottliebFDA: “Today, FDA’s notifying the public of a potential emerging safety issue. We have reports indicating that some people who use e-cigs – especially youth and young adults – are experiencing seizures following their use of e-cigarettes.” pic.twitter.com/6jmZecFRPi