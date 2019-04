Accusé d'être trop tactile avec les femmes, Joe Biden s’explique en vidéo

Il a « compris le message ». Dans une vidéo de deux minutes publiée sur Twitter, Joe Biden a assuré qu’il allait faire « davantage attention et respecter l’espace vital » de chacun. Accusé d’être trop tactile avec les femmes, l’ancien vice-président cherche ici à désamorcer la polémique relancée par le témoignage d’une ex-élue démocrate l’accusant d’un baiser déplacé. Joe Biden en a profité pour faire une allusion à une possible candidature à la présidentielle de 2020, glissant : « Au cours des prochains mois, je m’attends à m’exprimer sur de nombreux dossiers. »

Social norms are changing. I understand that, and I’ve heard what these women are saying. Politics to me has always been about making connections, but I will be more mindful about respecting personal space in the future. That’s my responsibility and I will meet it. pic.twitter.com/Ya2mf5ODts