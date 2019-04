Il est beaucoup question des racines dans l’Aile Ouest de la Maison Blanche. Donald Trump, lors d’un discours prononcé mardi à l’occasion des 70 ans de l’Otan, a de nouveau affirmé que son père était né en Allemagne, alors que le géniteur du milliardaire aurait vu le jour… à New York, rapporte le Washington Post.

Trump just said "my father is German, was German. Born in a very wonderful place in Germany." Fred Trump was born in New York. pic.twitter.com/U6eWYPzjrJ