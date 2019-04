VOUS TEMOIGNEZ Lundi, l’annonce n’a pas provoqué de réactions de liesse populaire, pas plus qu'elle n'a dissuadé les manifestants de redescendre dans les rues

Abdelaziz Bouteflika à la télévision algérienne le 11 mars 2019. — CANAL ALGERIE / AFP

C’est officiel, Abdelaziz Bouteflika démissionnera avant le 28 avril. L’annonce, faite lundi par l’agence de presse officielle APS, n’a pourtant pas provoqué de réactions de liesse populaire, pas plus qu'elle n'a apaisé la tension dans les rues: la mobilisation demeure.

Pourtant, c'est bel et bien contre un nouveau mandat du président sortant, au pouvoir depuis 1999, que les Algériens se sont mobilisés au départ.

