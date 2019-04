Le Royaume-Uni au bord du gouffre. Une sortie de l'UE «sans accord» de Brexit est devenue «presque inévitable», a affirmé mardi le référent Brexit du parlement européen, Guy Verhofstadt, sur Twitter, juste après les votes des parlementaires britanniques. «Mercredi, c'est la dernière chance pour le Royaume-Uni de sortir de l'impasse ou faire face à l’abîme», a déclaré l'eurodéputé belge libéral Verhofstadt.

The House of Commons again votes against all options. A hard #Brexit becomes nearly inevitable. On Wednesday, the U.K. has a last chance to break the deadlock or face the abyss. https://t.co/iixDhr5t6N