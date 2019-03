SLOVAQUIE Son s’explique notamment par une vague de mécontentement populaire face au pouvoir en place après l’assassinat du journaliste d’investigation Jan Kuciak et de sa fiancée l’an dernier

Zuzana Caputova s'adresse aux journalistes et à ses soutiens après les premiers résultats du second tour de la présidentielle en Slovaquie, le 30 mars 2019. — Petr David Josek/AP/SIPA

L’avocate libérale Zuzana Caputova va devenir la première femme cheffe de l’Etat slovaque, selon les résultats partiels quasi complets du deuxième tour de l’élection présidentielle publiés samedi soir par l’Office des statistiques.

La militante anti-corruption obtient 58 % des voix, selon les résultats portant sur 91 % des bureaux de vote. Son rival Maros Sefcovic, soutenu par le pouvoir est crédité de 42,19 % des voix. « Pas de souci. Tout ira bien », a déclaré Zuzana Caputova peu après l’arrivée des premiers résultats partiels.

« Je viens d’appeler Mme Caputova pour la féliciter de sa victoire. Je lui envoie un bouquet de fleurs parce que la première femme présidente de la Slovaquie mérite un bouquet », a déclaré Marcos Sefcovic aux journalistes.

Vague de colère après l’assassinat d’un journaliste d’investigation

Son élection peut s’expliquer, selon les experts, par une vague de mécontentement populaire face au pouvoir en place après l’assassinat du journaliste d’investigation Jan Kuciak et de sa fiancée l’an dernier. Le journaliste s’apprêtait à publier un article sur les liens présumés entre des hommes politiques slovaques et la mafia italienne.

La juriste de 45 ans avait participé à l’époque, avec des milliers des Slovaques, à des manifestations d’une ampleur inédite qui ont mis à mal le gouvernement du parti Smer-SD. Elles ont entraîné la démission du Premier ministre Robert Fico, qui reste cependant chef du parti et allié du Premier ministre actuel.

Jusqu’à présent, cinq personnes ont été interpellées, dont le commanditaire présumé du meurtre - un multimillionnaire qui entretiendrait des liens avec Smer-SD. Jeudi, le Parlement européen a appelé la Slovaquie à poursuivre l’enquête « y compris sur toutes les connexions politiques possibles ». Les députés européens se sont déclarés « préoccupés par les présomptions de corruption, de conflits d’intérêts, d’impunité (…) dans les cercles du pouvoir slovaque ».

Comparée à Macron

Les analystes comparent Zuzana Caputova au président français Emmanuel Macron, un outsider arrivé au pouvoir en 2017 avec un programme réformiste. « Une histoire similaire s’est déroulée à la dernière élection présidentielle en France, où le représentant d’une nouvelle tendance politique et un nouveau mouvement politique ont triomphé », a déclaré à l’AFP Aneta Vilagi.

Les promesses électorales de la candidate, divorcée et mère de deux enfants, incluent la protection de l’environnement, le soutien aux personnes âgées et une réforme de la justice qui priverait « les procureurs et la police de toute influence politique ».

De nombreux électeurs ayant donné leur voix à Zuzana Caputova l’ont expliqué à l’AFP par leur refus d’appuyer le candidat soutenu par le parti au pouvoir. Pour Ivan Polakovic, un économiste de 44 ans, elle était « le seul choix possible », alors que Slavomir Kubani, un financier de 39 ans a estimé qu’il ne pouvait pas « voter pour quelqu’un soutenu par Smer-SD, nous avons eu une assez mauvaise expérience avec eux ».