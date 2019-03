Des centaines de passagers retardés. Un homme a été arrêté ce samedi pour avoir passé la nuit sur le toit de la gare Saint-Pancras, à Londres, muni d’un drapeau anglais, entraînant une suspension du trafic des trains Eurostar, a annoncé la police des transports britanniques.

« Un homme de 44 ans a été arrêté ce matin pour violation de propriété et obstruction des voies ferrées, après avoir passé la nuit sur le toit de la gare de Saint-Pancras », a indiqué la police des transports britannique.

Un porte-parole de la police des transports a précisé que l’homme agitait un drapeau anglais. L’incident a débuté à la fin d’une journée qui a vu des milliers de manifestants pro-Brexit se rassembler à Londres, le jour où le Royaume-Uni était censé quitter l’Union européenne.

Les secours ont été avertis vendredi vers 19 heures qu’un homme se trouvait dans une « position précaire à Saint-Pancras », a expliqué la police des transports. Ils l’ont finalement interpellé ce matin.

Le trafic des Eurostar a dû être interrompu pendant plusieurs heures et onze trains ont été supprimés. La circulation des trains a repris dans la matinée après cette arrestation.

Eurostar UK recommandait cependant « de ne pas voyager » samedi matin et proposait aux voyageurs d’annuler ou échanger gratuitement leurs billets.

Due to an earlier trespass incident, our services have now resumed, but may incur further disruption. For service related info: https://t.co/RahwSC8jUJ



If you wish to free exchange / refund your ticket, please see details on the following page: https://t.co/FtNMWVjZ1i