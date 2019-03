Alexandria Ocasio-Cortez, élue au Congrès américain, le 27 février 2019. — Ron Sachs/NEWSCOM/SIPA

Son discours a été remarqué. Aux Etats-Unis, l’élue démocrate de la Chambre des représentants Alexandria Ocasio-Cortez a fait un plaidoyer pour l’écologie, alors que le Sénat (à majorité républicaine) a rejeté un texte sur la préservation de l’environnement.

« Les gens sont en train de mourir, c’est un sujet sérieux qui devrait dépasser les clivages. La science doit dépasser les clivages », a alerté mardi la représentante d’un district de New York.

« Ce n’est pas un sujet élitiste, c’est un sujet de qualité de vie »

A un représentant républicain qui qualifiait ce projet législatif d’élitiste, Alexandria Ocasio-Cortez a répliqué : « Ce n’est pas un sujet élitiste, c’est un sujet de qualité de vie. Vous voulez dire aux gens qui désirent et ont besoin d’air pur et d’eau potable qu’ils sont élitistes ? Allez dire ça aux enfants du sud du Bronx qui souffrent du taux d’asthme infantile le plus élevé du pays ! Allez dire ça aux familles de Flint dont les enfants ont un taux de plomb dans le sang en constante augmentation ! Leur cerveau est endommagé pour le reste de leur vie ».

Un « Green New Deal » rejeté par le Sénat

Le projet de loi présenté par les démocrates américains prévoit d’imposer 100 % d’énergie propre et renouvelable aux États-Unis d’ici 2035. Ambitieux, ce « Green New Deal » ne donne cependant pas de détails, notamment sur le financement.

Coprésenté par Alexandria Ocasio-Cortez en février, le projet a reçu le soutien des six candidats démocrates à la présidentielle de 2020 actuellement élus au Sénat. La vidéo de son intervention a été visionnée des millions de fois depuis sa mise en ligne, mercredi 27 mars. A 29 ans, Alexandria Ocasio-Cortez est la plus jeune élue de la Chambre des représentants.