L’Arabie saoudite a annoncé avoir libéré provisoirement ce jeudi trois des onze militantes des droits humains qui ont été arrêtées il y a près d’un an, lors d’une campagne de répression dans le royaume ultraconservateur. Ces onze femmes sont jugées depuis le 13 mars devant une cour pénale à Riyad.

Selon des médias internationaux et des ONG, elles sont poursuivies pour avoir, entre autres, « contacté des organisations internationales, des médias étrangers et d’autres militants ». Elles sont également accusées d’avoir milité pour le droit des femmes, y compris la fin du système de tutelle en Arabie Saoudite, qui oblige ces dernières à obtenir la permission d’un parent masculin pour de nombreuses démarches.

La blogueuse Eman al-Nafjann, la professeure retraitée de l’université Roi Saoud de Riyad, Aziza al-Youssef, et l’universitaire Rokaya Mohareb ont été libérées jeudi au lendemain de la deuxième audience de leur procès, a indiqué un proche de l’une des détenues, confirmant l'annonce de l’agence de presse saoudienne SPA. Celle-ci indique :« La cour pénale à Riyad annonce la libération provisoire de trois détenues », sans nommer les militantes.

« La cour continuera d’examiner leurs cas et elles assisteront aux audiences du procès (…) jusqu’à ce que le jugement final soit rendu », ajoute SPA. Les trois militantes seront présentes au tribunal mercredi prochain lors de la reprise du procès, selon un proche de l’une des détenues.

L’organisation de défense des droits humains ALQST a confirmé sur Twitter les noms des trois femmes, et ajouté que les huit autres militantes poursuivies dans ce procès devraient être libérées dimanche.

