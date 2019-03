Une fusillade s'est produite à Utrecht, aux Pays-Bas, ce lundi 18 mars 2019. — Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP

Le bilan de la fusillade d'Utrecht (Pays-Bas) est monté à quatre morts. Un blessé de 74 ans a succombé à ses blessures à l’hôpital, a annoncé jeudi le ministère public. « L’une des victimes grièvement blessées après la fusillade dans le tramway sur la place du 24 octobre à Utrecht est décédée des suites de ses blessures », a indiqué le parquet dans un communiqué, précisant qu’il s’agissait d’un « homme de 74 ans ».

« Cela signifie que le suspect de la fusillade mortelle du 18 mars, âgé de 37 ans, est maintenant soupçonné de quadruple meurtre ou d’homicide involontaire avec un objectif terroriste, de tentative et de menace avec un objectif terroriste », a précisé le ministère public.

L’une des personnes grièvement blessées se trouve encore à l’hôpital

La piste terroriste avait été considérée « sérieusement » au lendemain des fusillades survenues à Utrecht, les enquêteurs disant s’appuyer notamment sur une lettre retrouvée dans la voiture utilisée pour sa fuite par le suspect principal, Gokmen Tanis, un homme de 37 ans né en Turquie. Ce dernier, déjà connu de la justice néerlandaise pour des faits de vol et de viol, a été arrêté lundi à l’issue d’une chasse à l’homme de huit heures. Une arme à feu a été saisie lors de son interpellation et il a avoué ses crimes lors de sa première comparution devant le juge.

Trois personnes avaient été tuées et sept blessées ce lundi 18 mars, dont trois grièvement. L’un de ces blessés se trouve encore à l’hôpital, le troisième a pu rentrer chez lui. Les personnes décédées sont une femme de 19 ans et deux hommes de 28 et 49 ans, tous originaires de la province d’Utrecht.