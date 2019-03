Jair Bolsonaro le 23 mars 2019. (AP Photo/Esteban Felix) — Esteban Felix/AP/SIPA

Encore une controverse pour le président du Brésil. Jair Bolsonaro a ordonné lundi que soient organisées dans les casernes « les commémorations qui se doivent » pour le 55e anniversaire du coup d’Etat du 31 mars 1964 qui avait installé une dictature militaire de 21 ans, a annoncé son porte-parole.

Interrogé sur ce que recouvraient ces célébrations, il a répondu : « ce que les commandants choisiront dans leurs garnisons, et dans le contexte dans lequel elles doivent être réalisées ». Jair Bolsonaro, ex-capitaine chez les parachutistes et dont le gouvernement comprend huit militaires parmi les 22 ministres, est un admirateur déclaré de la période de la dictature.

Il cautionne les dictatures latino-américaines

« Le président ne considère pas le 31 mars 1964 comme un coup d’Etat militaire », a précisé le porte-parole. « Il considère que la société rassemblée, sentant le danger que le pays était en train de vivre », a réussi ce jour-là en unissant « des civils et des militaires, à récupérer le pays et le remettre en marche ». Sans cela, « aujourd’hui nous aurions ici un type de gouvernement qui ne serait bon pour personne », a-t-il ajouté.

Thuriféraire du régime militaire au Brésil, Jair Bolsonaro a également, depuis sa prise de fonctions le 1er janvier, cautionné les autres dictatures latino-américaines, comme celles du Paraguayen Alfredo Stroessner (1954-1989) et du Chilien Augusto Pinochet (1973-1990). Ces régimes participaient au Plan Condor, une coordination répressive en Amérique du sud, aux côtés de ceux d’Argentine, Bolivie, Uruguay et Brésil. Jair Bolsonaro ne s’en est jamais caché, et a bâti une partie de sa popularité sur ce goût de l’autorité, multipliant les déclarations polémiques.