Soirée chaotique au Royaume-Uni. Les députés britanniques ont voté lundi un amendement leur permettant de reprendre le contrôle des prochaines étapes du Brexit, infligeant un nouveau camouflet à Theresa May. Buvant le calice jusqu’à la lie, la Première ministre britannique a également dû encaisser la démission de trois secrétaires d’Etat.

Angry scenes in parliament as MPs clash with the Speaker after the House votes to take control of the #Brexit process.



Follow live updates as three government ministers resign: https://t.co/bMyTxuWo9S pic.twitter.com/HAH9SJSjcg