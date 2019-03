L’avocat star Michael Avenatti a été arrêté, ce lundi, à New York alors qu’il aurait tenté d’extorquer « plusieurs millions de dollars » à Nike. Celui qui a notamment défendu l’actrice porno Stormy Daniels dans son procès contre le président Donald Trump, fait l’objet d’une plainte fédérale et est accusé de « tentative d’extorsion » ainsi que d’autres malversations financières.

Michael Avenatti, 48 ans, connu pour ses propos anti-Trump aurait menacé l’équipementier sportif Nike de divulguer des informations pouvant, selon lui, nuire à la société. Selon la plainte, dont l’AFP a pu lire une copie, l’avocat demandait en outre un « paiement de 1,5 million à un individu qu’Avenatti disait représenter ».

Michael Avenatti et un complice laissé dans l’anonymat par le FBI, chargé de l’enquête, auraient rencontré des avocats de Nike le 19 mars à ce sujet. Le jour suivant, au cours d’une conversation avec ces mêmes avocats, l’avocat star avait assuré que si ses demandes n’étaient pas satisfaites, il « réduirait de 10 milliards de dollars la capitalisation boursière » du client et ajouté qu’il « ne plaisantait pas ».

Selon un agent du FBI cité dans la plainte, l’avocat californien menaçait « plus précisément de tenir une conférence de presse à la veille de l’annonce des résultats trimestriels de Nike et du début du tournoi » universitaire de basket-ball, « durant laquelle il accuserait de malversation des employés de Nike ».

Moins d’une heure avant l’annonce de son arrestation lundi, Michael Avenatti avait indiqué sur Twitter qu’il comptait tenir une conférence de presse mardi matin pour « dévoiler un scandale de grande ampleur concernant le basket au lycée et à l’université perpétré par Nike, que nous avons mis au jour ». « Ce comportement criminel touche Nike au plus haut niveau et implique parmi les plus grands noms du championnat de basket-ball universitaire », avait ajouté celui qui avait envisagé à un moment de se porter candidat à la présidentielle de 2020 avant de renoncer.

