REACTION Le rapport Mueller a conclu à l’absence d’éléments prouvant une entente entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie pour influencer l’élection présidentielle américaine de 2016

Le président russe, Vladimir Poutine à Pyatigorsk, le 15 août 2018. — Alexei Druzhinin / Sputnik / AFP

Après la publication du rapport du procureur spécial Robert Mueller, qui a conclu à l’absence d’éléments prouvant une entente entre Donald Trump et la Russie, le Kremlin a réagi, ce lundi, réfutant, de nouveau, toute ingérence dans la présidentielle de 2016 aux Etats-Unis.

« Nous n’avons pas vu le rapport lui-même » du procureur Mueller et « nous ne sommes donc pas en mesure de commenter quoi que ce soit en détail », a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin.

« Nous sommes catégoriquement contre l’ingérence des autres pays dans nos affaires intérieures »

« Mais notre position de principe (…) est connue : notre pays ne s’est jamais ingéré dans les affaires intérieures des autres pays, y compris des Etats-Unis », a-t-il souligné, dénonçant des accusations « sans fondement ». « Nous sommes catégoriquement contre l’ingérence des autres pays dans nos affaires intérieures », a ajouté le porte-parole du Kremlin.

Dans un courrier transmis, ce dimanche, au Congrès américain et rendu public dans la foulée, le ministre américain de la Justice, Bill Barr, a indiqué que « les investigations du procureur spécial n’ont pas déterminé que l’équipe de campagne Trump ou qui que ce soit associé à celle-ci se soit entendu ou coordonné avec la Russie dans ses efforts pour influencer l’élection présidentielle américaine de 2016 ».

Les conclusions, « une sorte de réhabilitation politique du président américain »

« Les résultats de l’enquête Mueller sont une honte pour les Etats-Unis et leur élite politique », a jugé lundi le sénateur russe Alexeï Pouchkov, dans un message publié sur Twitter. « Ils confirment que toutes les accusations ont été inventées de toutes pièces », a-t-il souligné.

Ces conclusions permettent à Moscou et à Washington, dont les relations sont au plus bas depuis la fin de la Guerre froide, de « repartir de zéro dans plusieurs domaines », a estimé un autre sénateur russe, Konstantin Kossatchev. Aux yeux du député russe Léonid Sloutski, ces conclusions sont « une sorte de réhabilitation politique du président américain ». Mais « il est peu probable qu’elles puissent changer quelque chose en un instant dans le dialogue entre la Russie et les Etats-Unis », a-t-il affirmé.