Elle est intitulée « révoquer l’article 50 et rester dans l’Union européenne ». La pétition en ligne demandant au gouvernement britannique de renoncer au Brexit, lancée mercredi dernier, dépassait le cap des 5 millions de signatures ce lundi matin, après la manifestation monstre de samedi.

Selon la page de la pétition lancée sur le site du Parlement, son objectif est de « prouver la force du soutien public actuel pour rester dans l’UE ». Un autre référendum « pourrait ne jamais être organisé, donc votez maintenant », peut-on aussi lire, alors que les députés ont rejeté la semaine dernière l’option d’une seconde consultation des Britanniques.

L’auteure de la pétition, Margaret Georgiadou, a reçu des menaces de mort et a été obligée de fermer son compte Facebook, rapporte le Guardian. « Hier soir j’ai reçu trois fois des menaces de mort par téléphone. Qui veut le Brexit au point de tuer ? », s’est-elle interrogée sur Twitter.

Hi - am the person responsible for the Revoke Art 50 petition. Just needed to tell you that 1. am currently visiting Cyprus. and 2. last night I had three telepohoned death threats. (!) Who wants Brexit so much that they are prepared to kill for it?