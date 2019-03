Le dénouement est proche pour le film catastrophe du week-end. Le Viking Sky, paquebot de croisière qui avait lancé un appel de détresse samedi en début d’après-midi après avoir connu une avarie moteur, fait à présent route vers un port refuge. Il ne dérive donc plus vers les récifs au large de la région de Møre og Romsdal en Norvège, l’une des plus dangereuses d’Europe.

Les services de secours ont donc suspendu l’hélitreuillage des occupants, après avoir ramené sur la terre ferme 460 des 1.373 personnes présentes à bord du paquebot au moment de l’appel. Dix-sept d’entre elles ont été hospitalisées.

Des images impressionnantes prises depuis l’intérieur du paquebot circulent sur Internet depuis samedi. Elles montrent le navire tanguer très fortement et des meubles glisser d’un côté à l’autre tandis que des éléments du plafond s’abattaient sur des passagers. Le tout dans une ambiance étonnamment calme, qui a surpris plus d’un internaute.

It’s getting better! Life jackets off and only an hour to port. #VikingSky #AwesomeCrew pic.twitter.com/lNFsG3Ff2o