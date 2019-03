La mosquée Al Noor a réouvert le 23 mars 2019, un semaine après la fusillade qui coûté la vie à 50 personnes à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. — Philip Coburn/MIRRORPIX/SIPA

La Nouvelle-Zélande organisera le 29 mars une cérémonie du souvenir en hommage aux 50 victimes du tueur des mosquées, a annoncé dimanche le cabinet de la Première ministre. La cérémonie inter-religieuse se tiendra à Christchurch, la plus grande ville de l’île du Sud où un suprémaciste blanc a commis un carnage le 15 mars dans deux mosquées pendant la prière du vendredi. Elle aura lieu dans le parc Hagley, qui est tout proche de la mosquée Al-Nour, la première visée.

« La cérémonie nationale du souvenir donnera l’occasion à tous les habitants de la région de Christchurch, aux Néo-Zélandais et aux gens du monde entier de se rassembler et s’unir pour rendre hommage aux victimes de l’attaque terroriste », a déclaré Jacinda Ardern dans un communiqué.

« Des effusions de douleur et d’amour »

« Dans la semaine qui s’est écoulée depuis l’attaque terroriste sans précédent, la Nouvelle-Zélande a connu des effusions de douleur et d’amour. Cette cérémonie sera l’occasion une fois encore de témoigner de l’empathie des Néo-Zélandais, de leur diversité, de leur ouverture d’esprit, et de dire que nous protégeons ces valeurs ».

Le massacre a provoqué une onde de choc dans ce pays réputé pour sa tranquillité et ses traditions d’accueil. L’effroi a été d’autant plus grand que le tueur a filmé et diffusé ses images en direct sur internet.

Brenton Tarrant, un extrémiste australien de 28 ans, a été arrêté quelques minutes après les deux attaques et inculpé pour meurtres.