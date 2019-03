Opération d’urgence ce samedi pour un paquebot de croisière. Les autorités norvégiennes ont lancé ce samedi l’évacuation par hélicoptère de quelque 1.300 passagers d’un navire, victime d’un problème moteur au large du littoral norvégien.

#VikingSky struggling in huge waves only one kilometer from shore. Evacuation has started , but there are 1300 ppl on onboard - and ship is rolling violently acc to observer close by. pic.twitter.com/fA3tWaEPks