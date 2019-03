Un son de cloche différent. Alors que les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont annoncé que les affrontements avec les derniers djihadistes du groupe Etat islamique (EI) se poursuivaient à Baghouz, en Syrie, Donald Trump, lui, a affirmé que Daesh était vaincu « à 100 % ».

« De petits groupes de l’EI qui refusent de se rendre lancent des attaques et nos forces répliquent », a indiqué, ce vendredi, Adnane Afrine, un porte-parole des Forces démocratiques syriennes (FDS) impliquées dans ces combats.

Dans le même temps, le président américain a affirmé que Daesh était vaincu « à 100 % » en Syrie, montrant à des journalistes des cartes des régions autrefois détenues par l’organisation djihadiste​. « Voici l’EI le jour de l’élection (présidentielle de 2016), et voici ce que nous avons aujourd’hui », a-t-il dit en pointant ces cartes, dont la seconde, exposant selon lui la situation sur place, ne faisait plus état de la moindre présence de Daesh.

ISIS Caliphate two years ago in red vs. ISIS Caliphate TODAY. (Was even worse in November 2016 before I took office). pic.twitter.com/MUgfex4rCj