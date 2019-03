Le vice-ministre sud-coréen de l'Unification, Chun Hae-sung, a annoncé que son pays restait au bureau de liaison. — Yonhap News/Newscom/SIPA

Le refroidissement est soudain. La Corée du Nord a retiré son personnel du bureau de liaison intercoréen, a annoncé ce vendredi la Corée du Sud, quelques semaines après l’échec du deuxième sommet entre le leader nord-coréen Kim Jong Un et le président américain Donald Trump. Ce bureau situé dans la ville nord-coréenne de Kaesong n’avait ouvert qu’en septembre.

Après des années de montée des tensions sur la péninsule divisée, 2018 a été marquée par un remarquable rapprochement entre le Nord et le Sud, qui s’est concrétisé par plusieurs sommets entre Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in. Ce dernier a été élu en 2017 en promettant de reprendre le dialogue avec le Nord, et a milité pour que la détente se traduise par de nombreuses initiatives bilatérales, parmi lesquels ce bureau de liaison.

Une suite de l’échec du sommet Kim/Trump

Mais l’incapacité le mois dernier de Donald Trump et Kim Jong Un à se mettre d’accord sur une solution à l’épineux dossier du nucléaire nord-coréen et sur l’allégement des sanctions semble avoir remis en question la détente, bien que les deux camps fassent part de leur intention de poursuivre les discussions.

« Nous regrettons la décision du Nord », a déclaré le vice-ministre sud-coréen de l’Unification, Chun Hae-sung. « Bien que la Corée du Nord se soit retirée, nous continuerons de travailler comme avant au bureau de liaison. »

Le bâtiment de quatre étages comprend des bureaux séparés pour le Nord et le Sud ainsi qu’une salle de conférences commune. Séoul avait indiqué à son ouverture que ce « canal de consultation et de communications » serait ouvert 24 heures sur 24, toute l’année. Il était destiné à faciliter les échanges transfrontaliers, améliorer les relations entre le Nord et les Etats-Unis, et apaiser les tensions militaires.