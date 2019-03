Des milliers de Néo-Zélandais se sont rassemblés vendredi à Christchurch pour rendre hommage aux 50 musulmans tués par un extrémiste australien, un appel à la prière a été diffusé dans tout le pays et deux minutes de silence ont été observées.

A week after the Christchurch mosque attacks, New Zealand broadcasts the Muslim call to prayer and observes two minutes' silence in memory of the 50 people killed in the shootings https://t.co/EOFkz7QftH pic.twitter.com/oC4TppElAV

Thousands gathered at Hagley Park in #Christchurch. New Zealand will broadcast the Muslim call to prayer, or adhan, from this spot on national TV, radio. PM Jacinda Ardern will be joining mourners here. pic.twitter.com/Rdsm72TZcW