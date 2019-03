Le président du Conseil européen, Donald Tusk, et la Première ministre britannique Theresa May le 25 novembre 2018. — Olivier Hoslet/AP/SIPA

Les négociations sans fin continuent. Les dirigeants européens ont proposé jeudi soir au Royaume-Uni deux options pour un report du Brexit au-delà de la date initialement prévue du 29 mars, selon les conclusions du sommet européen de Bruxelles, et Theresa May a accepté ces deux propositions.

EU27 responds to UK requests in a positive spirit and:

👉 agrees to Art. 50 extension until 22 May if Withdrawal Agreement approved next week

👉 if not agreed next week then extension until 12 April

👉 approves ‘Strasbourg Agreement’

👉 continues no-deal preparations — Donald Tusk (@eucopresident) March 21, 2019

Si les députés britanniques approuvent la semaine prochaine l’accord de divorce conclu en novembre, les 27 sont d’accord pour reporter la date du Brexit au 22 mai. Mais en cas de troisième rejet par le parlement britannique, « le Conseil européen décide de le proroger jusqu’au 12 avril 2019 et attend du Royaume-Uni qu’il indique la voie à suivre avant cette date », écrivent les dirigeants européens.

European Council President Donald Tusk tells media that EU leaders agree to delay the #Brexit process



- 22 May, if MPs approve UK PM's withdrawal deal next week, or

- 12 April, if the deal failshttps://t.co/OEVXvmfrcp pic.twitter.com/eB1mu6nbIm — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 21, 2019

May accepte

La Première ministre britannique Theresa May a accepté les deux « scénarios » sur un report du Brexit offerts par l’Union européenne, a annoncé dans la foulée le président du Conseil Donald Tusk. « J’ai rencontré la Première ministre May à plusieurs reprises ce soir pour être sûr que le Royaume-Uni accepte les scénarios d’une extension et je suis ravi de confirmer que nous avons un accord là-dessus », a déclaré Donald Tusk.

La Première ministre britannique souhaitait un report au 30 juin mais cette date posait problème d’un point de vue juridique à l’UE en raison du scrutin européen, prévu du 23 au 26 mai. « Si le Royaume-Uni ne veut pas organiser d’élections, nous n’aurons aucun moyen de faire autre chose, ça veut dire qu’il aura choisi le no deal », a commenté l’Elysée.

L’objectif du compromis accepté par les Européens et Theresa May « est de donner le maximum de possibilités pour que l’accord de retrait soit ratifié », a commenté une source gouvernementale espagnole. Cet accord a pour objectif de permettre une sortie ordonnée du Royaume-Uni.