Une fusillade s'est produite à Utrecht, aux Pays-Bas, ce lundi 18 mars 2019. — Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP

Le suspect de l’attentat d'Utrecht va comparaître pour des meurtres « terroristes », a indiqué le parquet ce jeudi. La justice avait expliqué plus tôt se baser notamment sur une lettre retrouvée dans la voiture utilisée pour sa fuite par le suspect principal, Gokmen Tanis, un homme de 37 ans né en Turquie.

Ce dernier, déjà connu de la justice néerlandaise pour des faits de vol et de viol, a été arrêté lundi à l’issue d’une chasse à l’homme de huit heures. Une arme à feu a été saisie lors de son interpellation.

L’attaque de lundi dans un tramway a fait trois morts et sept blessés dont trois grièvement. Les personnes décédées sont une femme de 19 ans et deux hommes de 28 et 49 ans, tous originaires de la province d’Utrecht.