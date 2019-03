C’est un soulagement pour les familles de victimes. La police de Nouvelle-Zélande a annoncé ce jeudi que les 50 victimes du double attentat des mosquées de Christchurch avaient toutes été identifiées. Six jours après le massacre, les corps vont enfin pouvoir être inhumés.

« Je peux annoncer que depuis quelques minutes, le processus d’identification de la totalité des 50 victimes est terminé et que toutes les familles ont été avisées », a déclaré le commissaire Mike Bush. « C’est un tournant dans ce processus ». En début de semaine, la police avait promis de mener à bien sa tâche aussi vite que possible alors que des dizaines de familles de victimes arrivent du monde entier à Christchurch en vue des funérailles. « Il serait impardonnable de rendre à une famille le mauvais corps », avait déclaré le commissaire dans un communiqué.

La coutume musulmane veut que les morts soient enterrés le plus rapidement possible, généralement dans les 24 heures suivant le décès, mais les inhumations ont été repoussées en raison du lent processus d’identification et des investigations médico-légales. Plus de 100 spécialistes étaient mobilisés.

I want to again reassure you that we are working relentlessly, doing everything in our power to complete the formal identification processes as quickly as possible.