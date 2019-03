Le Fidesz, le parti du dirigeant hongrois populiste Viktor Orban, a été suspendu temporairement du Parti populaire européen (PPE) à la suite de ses dérapages contre Bruxelles ou l’immigration, deux mois avant le renouvellement du Parlement de Strasbourg, a annoncé le président du PPE, Joseph Daul, dans un tweet publié ce mercredi.

#Fidesz will be suspended with immediate effect and until further notice following today’s vote of EPP members (190 in favour, 3 against). The suspension entails:

▪No attendance at any party meeting

▪No voting rights

▪No right to propose candidates for posts