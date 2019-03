Bruxelles fait un pas en avant. Les dirigeants des pays de l’UE sont prêts à accorder au Royaume-Uni une « courte extension » de la période précédant son départ s’il y a « un vote positif » des députés britanniques sur l’accord de Brexit déjà négocié avec Theresa May, a annoncé le président du Conseil européen, Donald Tusk, ce mercredi, lors d’une conférence de presse.

