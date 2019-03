ENQUETE Selon les enquêteurs, les victimes et le principal suspect ne se connaissaient pas

La fusillade a eu lieu lundi dans un tramway d'Utrecht aux Pays-Bas. — AFP

La piste terroriste est considérée « sérieusement » au lendemain des fusillades survenues à Utrecht aux Pays-Bas, ont annoncé ce mardi les enquêteurs, disant se baser notamment sur une lettre retrouvée dans la voiture du principal suspect.

Dans un communiqué commun, le parquet et la police locale ont précisé n’avoir à ce stade établi « aucun lien » préalable entre ce suspect d’origine turque et les victimes de la tuerie du tramway, qui a fait trois morts et cinq blessés lundi matin.

>>> Plus d’informations à suivre