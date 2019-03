Au moins une personne a été tuée et plusieurs ont été blessées ce lundi lors d'une fusillade dans un tramway dans la ville d’Utrecht aux Pays-Bas, a annoncé la police. Les autorités ont déployé une unité antiterroriste sur les lieux, selon les médias locaux.

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter.