MEURTRE L’assaillant, présumé palestinien, s’est enfui et est actuellement traqué

Des enquêteurs israéliens inspectent un véhicule après une attaque contre un soldat perpétrée près du carrefour de la colonie d'Ariel, en Cisjordanie occupée, le 17 mars 2019 — SIPA

Un Israélien a été tué et au moins deux autres ont été blessés dimanche dans une attaque au couteau et à l’arme à feu apparemment menée par un assaillant palestinien en Cisjordanie occupée, ont indiqué l’armée israélienne et les services de secours.

L’assaillant a attaqué au couteau un soldat près du carrefour d’Ariel et s’est emparé de son arme, avant de tirer avec l’arme en direction de trois véhicules, a indiqué un porte-parole de l’armée israélienne.

Chasse à l’homme en cours

« Le troisième véhicule s’est arrêté et le terroriste s’en est emparé » pour se rendre au carrefour voisin de Gitai Avishar, où il a ouvert le feu et blessé un autre soldat, a-t-il ajouté. L’assaillant a ensuite continué à conduire vers le village palestinien voisin de Bruqin.

« Une chasse à l’homme est en cours », a dit le porte-parole. Les services de secours ont de leur côté dit avoir évacué à l’hôpital deux Israéliens âgés de 46 ans et de 20 ans, gravement blessés par balles. Aucune précision n’a par contre été donnée sur l’identité de l’Israélien tué.