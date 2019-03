De la récupération à vitesse grand V et paf, un œuf ! Un sénateur australien d’extrême droite a dû être maîtrisé ce samedi après avoir frappé un jeune homme qui lui avait clairement écrasé un œuf sur le crâne pour dénoncer ses propos islamophobes au lendemain d’ un carnage dans des mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch.

Someone has just slapped an egg on the back of Australian Senator Fraser Anning's head, who immediately turned around and punched him in the face. @politicsabc @abcnews pic.twitter.com/HkDZe2rn0X