Un Boeing 737 MAX sur le tarmac de l'aéroport de Washington. — STEPHEN BRASHEAR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Après les crashs successifs de deux de ses appareils du modèle 737 MAX 8 et 9, Boeing prend des mesures. Le groupe aéronautique va modifier, dans une dizaine de jours, le fameux système anti-décrochage MCAS, soupçonné d’être la cause de ces accidents, selon des sources contactées par l’AFP. Une solution à un milliard de dollars pour l’avionneur.

Dimanche, un 737 MAX 8 opéré par Ethiopian Airlines s’est abîmé au sud-est d’Addis-Abeba tuant les 157 personnes à bord. Cet accident rappelle celui du 737 MAX 8 de Lion Air, qui s’était écrasé en octobre dernier quelques minutes après le décollage, entraînant la mort de 189 personnes. Depuis, les appareils de ce modèle de Boeing ont été immobilisés partout sur la planète.

Une solution développée après le crash Lion Air

D’après les premiers éléments de l’enquête, il s’agirait d’un dysfonctionnement sur le système de stabilisation en vol destiné à éviter un décrochage de l’avion, le « MCAS » (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Et plusieurs pilotes américains ont également rapporté avoir été confrontés à un dysfonctionnement de ce dispositif.

La FAA, le régulateur aérien américain, a demandé à Boeing de modifier ce logiciel au plus tard en avril. L’avionneur américain avait commencé à développer une solution durant les semaines suivant l’accident de Lion Air, a dit à l’AFP vendredi une des sources. Celle-ci serait prête et la modification prendrait environ deux heures par appareil, a-t-elle encore ajouté. Celle solution ne présage pas des causes de l’accident d’Ethiopian Airlines, dont les boîtes noires sont actuellement analysées par les autorités françaises.

Contacté par l’AFP, Boeing n’a pas souhaité commenter. Le constructeur aéronautique a tenu une conférence téléphonique jeudi avec au moins trois compagnies clientes du 737 MAX et leur a présenté le correctif. Il devrait informer les autres compagnies aériennes clientes au plus tôt la semaine prochaine. Boeing voudrait commencer à installer le correctif dans une dizaine de jours.

Deux millions de dollars par appareil

Il se pose toutefois une question de logistique : les compagnies aériennes clientes doivent-elles renvoyer les avions à Boeing ou alors l’avionneur doit-il se déplacer vers un site choisi par ses clients pour effectuer les changements ?

American Airlines, qui exploite 24 exemplaires du 737 MAX 8, a choisi d’actualiser elle-même le logiciel. Boeing doit lui faire parvenir le correctif dans les prochains jours. Le correctif devait d’ailleurs initialement être mis en place en décembre chez SouthWest Airlines, plus grosse cliente du 737 MAX 8 avec 34 exemplaires, mais la paralysie d’une partie des services fédéraux (le shutdown) en décembre et janvier aux Etats-Unis avait retardé ce projet.

Aucune des sources n’était en mesure de dire quel serait le coût de cette solution ni si elle devait recevoir préalablement l’approbation des régulateurs. D’après les estimations des analystes financiers, ce correctif reviendrait à environ deux millions de dollars par appareil, soit une facture de moins d’un milliard au vu du nombre de 737 MAX en circulation – 371 unités selon Boeing.