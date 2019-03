Un petit pangolin de Malaisie — JIMIN LAI / AFP

Quatre trafiquants d’espèces animales protégées ont été arrêtés ce jeudi à Douala (Cameroun). Ils étaient en possession de deux tonnes d’écailles de pangolins, un petit fourmilier écailleux menacé d’extinction et 200 défenses d’ivoire.

Les trafiquants s’apprêtaient à vendre tous ces objets. « C’est une énorme saisie, d’habitude nous saisissons des dizaines, quelques fois des centaines de kilos d’écailles », s’étonne le directeur adjoint de l’ONG LAGA qui a mené l’opération avec les autorités. « Ici on parle de plus de deux tonnes ! »

Une demande très forte en Asie et Afrique

Cette saisie record est estimée à 150 millions de francs CFA (environ 227.000 euros). Les écailles de pangolins sont recherchées en Asie du Sud-Est pour leurs prétendues propriétés médicinales contre l’acné, le cancer et l’impuissance. Le commerce de cet animal est interdit depuis 2016 mais l’animal et ses écailles se vendent encore à prix d’or à Hong Kong. Un million de pangolins ont été chassés en Afrique et en Asie ces dix dernières années.

Le commerce illégal d’ivoire est la troisième forme de trafic le plus rentable après les stupéfiants et les armes. Il est alimenté par une forte demande en Asie et au Moyen-Orient, où les défenses sont utilisées dans la médecine traditionnelle et en ornementation. L’ivoire peut être vendu jusqu’à 7.000 euros le kilo.