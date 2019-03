« Beto », comme on l’appelle, s’est érigé depuis quelques mois en nouvel espoir des démocrates. Le quadragénaire Beto O’Rourke, étoile montante de l’opposition aux Etats-Unis, a annoncé ce jeudi sa candidature pour tenter de battre Donald Trump à l'élection présidentielle de 2020, secouant ainsi une primaire démocrate pour l’instant dominée par deux septuagénaires.

« La seule manière pour nous d’être fidèles aux promesses de l’Amérique est de tout donner pour elle et tout donner pour nous tous », a déclaré le candidat à l’investiture démocrate, 46 ans, dans un message vidéo publié tôt jeudi matin. Dans cette vidéo d’un peu plus de trois minutes, il s’exprime assis sur son canapé, au côté de sa femme Amy (qui ne dit pas un mot). Au menu, des thèmes comme la santé, le vivre ensemble, le réchauffement climatique et les guerres « vieilles de plusieurs décennies », auxquelles il veut « mettre fin ».

I am running to serve you as the next president. The challenges we face are the greatest in living memory. No one person can meet them on their own. Only this country can do that, and only if we build a movement that includes all of us. Say you're in: https://t.co/EKLdkVET2u pic.twitter.com/lainXyvG2n