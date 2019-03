Cinq jours après le crash du Boeing 737 MAX d’Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts, ce dimanche près d’Addis-Abeba, les deux boîtes noires de l’appareil, retrouvées lundi, ont été récupérées, ce jeudi, par les enquêteurs français du Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA), a annoncé ce dernier.

Mercredi, les autorités éthiopiennes avaient demandé l’assistance du BEA, responsable en France des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, « pour l’analyse des FDR et CVR », les deux boîtes noires contenant les paramètres de vol et les conversations dans le cockpit. L’Ethiopie ne dispose pas de l’équipement nécessaire à leur lecture.

Ethiopian Airlines a indiqué jeudi sur son compte Twitter que désormais « tout développement concernant (le vol) ET 302 serait publié sur son site Internet et sur les réseaux sociaux ». Le BEA avait précisé mercredi que les autorités éthiopiennes seraient responsables de « toute communication sur les progrès de l’enquête ». L’accident de dimanche, qui a fait 157 morts de 35 nationalités, est le second en moins de six mois pour le Boeing 737 MAX 8, désormais cloué au sol dans de très nombreux pays, dont les Etats-Unis où il est produit.

From now onward, information on any development about ET 302 will be posted on Ethiopian Airlines website and on social media sites. We request all media channels to refer to our website and social media pages for any request of information they may have.