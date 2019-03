ETATS-UNIS Paul Manafort a été condamné dans un second procès, mercredi, pour fraude fiscale et subornation de témoin

L'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, à sa sortie d'un tribunal de Washington, le 28 février 2018. — Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

« Vous avez menti au public américain et au Congrès. » Dénonçant son « absence de remords », la juge Amy Berman Jackson a condamné Paul Manafort à 6 ans de prison, mercredi, pour fraude financière et subornation de témoin. Déjà condamné à 3 ans de prison dans un autre procès la semaine dernière, l’ancien directeur de campagne de Donald Trump devrait au total passer 7,5 ans derrière les barreaux, car une partie des deux condamnations (30 mois) se recoupe.

Pour Manafort, c’est moins que la peine recommandée par le département de la Justice (de 19 à 24 ans). Il s’agit toutefois d’une sentence majeure, alors que l’ancien lobbyiste, qui va avoir 70 ans en avril, avait demandé à la juge de faire preuve de clémence et de le laisser finir sa vie avec sa femme. Et ses ennuis avec la justice ne sont pas terminés : à peine le verdict prononcé, le procureur de New York a annoncé une nouvelle inculpation pour « fraude immobilière ».

Pas un procès pour collusion

Paul Manafort comparaissait pour avoir dissimulé plus de 25 millions de dollars au fisc américain et pour avoir menti sur ses contacts avec un intermédiaire russe proche du Kremlin. Même si ces délits ont été débusqués par l’équipe du procureur Mueller, la procédure ne portait toutefois pas sur les soupçons de collusion entre la campagne de Donald Trump et Moscou.

Pour l’instant, une trentaine de personnes ont été inculpées dans le cadre de l’enquête de Mueller. Une demi-douzaine d’anciens cadres et conseillers de la campagne de Donald Trump ont plaidé coupables, principalement d’avoir menti au FBI. Aucun de ces délits n’est directement lié au président américain, qui dénonce une « chasse aux sorcières ».

Robert Mueller devrait prochainement remettre son rapport final au département de la Justice. Il pourrait simplement fournir un résumé factuel et laisser le Congrès décider si Donald Trump s’est rendu coupable de collusion ou d’entrave à la Justice. La chef des démocrates, Nancy Pelosi, s’est dite « défavorable » à un impeachment du président américain, « à moins qu’il y ait quelque chose de vraiment convaincant et accablant et soutenu par les deux partis ».