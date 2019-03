Deux jours après le crash d’un Boeing 737 MAX 8 d’Ethiopian Airlines qui a coûté la vie à 157 personnes, le président américain, Donald Trump, a réagi, ce mardi, en affirmant sans sourciller que les avions étaient devenus « beaucoup trop complexes à piloter ».

« Les avions deviennent beaucoup trop complexes à piloter », a tweeté Donald Trump. « Il n’y a plus besoin de pilotes mais plutôt d’informaticiens du MIT (Massachusetts Institute of Technology) », a-t-il ironisé.

Airplanes are becoming far too complex to fly. Pilots are no longer needed, but rather computer scientists from MIT. I see it all the time in many products. Always seeking to go one unnecessary step further, when often old and simpler is far better. Split second decisions are....