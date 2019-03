VIDEO. Vous n'avez rien compris à l'accord du Brexit? On vous explique tout

Le Royaume-Uni doit quitter l'UE le 29 mars. — Tim Ireland/AP/SIPA

Après le vote en faveur du Brexit en juin 2016, le Royaume-Uni doit quitter officiellement l'Union européenne le 29 mars. Mais, à deux semaines de l’échéance, rien n’est moins certain.

La Première ministre Britannique doit présenter ce mardi un plan de retrait au Parlement. Mais ce dernier pourrait ne pas être voté par les députés.

Notre journaliste Nicolas Raffin vous explique en quoi cette semaine est cruciale pour les Britanniques et plus généralement pour l’Union européenne, et détaille les différents scénarios possibles et leurs conséquences directes.