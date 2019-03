FAKE OFF Plusieurs vidéos sont présentées à tort comme montrant l'avion accidenté

Un Boeing 787 Dreamliner de la compagnie Ethiopian Airlines. — Elias Asmare/AP/SIPA

Après le crash de l'avion d'Ethiopian Airlines dimanche, des internautes ont diffusé des vidéos qu'ils présentaient comme montrant l'avion accidenté.

Ces vidéos sont anciennes et ne montrent pas l'avion qui s'est écrasé dimanche.

Cent cinquante-sept victimes, c’est le bilan du crash de l’avion de la compagnie Ethiopian Airlines, dimanche 10 mars. Aucun des 149 passagers et des 8 membres d’équipage de ce Boeing 737 MAX 8 n'a survécu à l’accident, qui est intervenu six minutes après le décollage de l’aéroport d’Addis-Abeba, en Ethiopie. L’avion se rendait à Nairobi, au Kenya.

Quelques heures après le drame, des internautes ont commencé à détourner des vidéos, prétendant qu’elles montraient les passagers du vol avant le crash.

Cette vidéo date de 2016

Une vidéo, d’une durée d’une minute trente, montre des passagers apeurés dans un avion qui semble traverser une zone de turbulences. Elle a été présentée sur les réseaux sociaux comme montrant la situation à bord de l’avion accidenté.

La vidéo date de mai 2016 : elle a été tournée sur un avion de la compagnie Etihad Airways, qui volait entre Abu Dhabi et Jakarta. Les images ont été tournées par une passagère, avant d’être mises en ligne par le site Net.cj. La vidéo a ensuite fait le tour du monde en étant diffusée par CNN, le Guardian, le Daily Mail… L’avion est entré dans la zone de turbulences 45 minutes avant d’arriver à l’aéroport de Jakarta. 31 passagers et membres d’équipage ont été blessés.

Ces images montrent un accident en Afghanistan

Sur Instagram, la vidéo a été partagée sur des dizaines de comptes : on y voit un avion s’écraser le long d’une route (attention, les images peuvent choquer). L’accident s’est déroulé en 2013 en Afghanistan : l’avion-cargo venait de décoller de la base américaine de Bargram quand il s’est écrasé, coûtant la vie à sept personnes.

Cette vidéo n’a pas été tournée à bord de l’avion qui s’est écrasé dimanche

La vidéo a récolté des dizaines de milliers de vues, en étant partagée sur YouTube, Facebook ou Instagram. On y voit des passagers ainsi que deux hôtesses portant des masques à oxygène. La vidéo est présentée comme ayant été tournée à bord de l’avion qui s’est écrasé dimanche.

La vidéo a bien été tournée à bord d’un avion d’Ethiopian Airlines : à 56 secondes, le logo de la compagnie est visible sur le siège d’un passager. Toutefois, cette vidéo n’a pas été tournée à bord de l’avion accidenté dimanche : comme le soulignent Africa Check et Storify, cette vidéo a été tournée dans un avion avec deux allées, alors que l’avion accidenté n’en comptait qu'une. Un plateau-repas est visible devant un passager : ceux-ci sont servis après la phase de décollage et l’avion s’est écrasé dimanche seulement six minutes après avoir décollé. Les hublots montrent qu’il fait nuit : l’avion a pourtant décollé de jour dimanche.

La vidéo pourrait avoir été tournée le 5 mars, pendant un vol reliant Addis-Abeba à Toronto avec un arrêt à Dublin. Sur Twitter, une autre vidéo, repérée par Storify, montre un avion similaire à celui présenté dans la vidéo virale. Elle pourrait montrer le même vol.

