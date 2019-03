Il était parti de Portimao au Portugal, le 9 janvier dernier. Le Britannique Lee Spencer, 49 ans, amputé d’une jambe, a bouclé ce lundi en Guyane sa traversée de l’Atlantique à la rame en solitaire, a indiqué son compte Twitter.

HE’S ONLY JUST GONE AND BLOODY DONE IT! Lee has smashed the able-bodied record for rowing the Atlantic, solo, from mainland Europe to mainland South America, by a whopping 36 days #NotDefinedByDisability