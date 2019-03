La justice refuse de réexaminer le cas d'Adnan Syed. La Haute cour d'appel du Maryland a dit non, par 4 voix contre 3, à la tenue d'un nouveau procès, invalidant une décision de 2016, alors que la question de sa culpabilité avait passionné l'Amérique –et au-delà– après la diffusion du podcast Serial, en 2014. Condamné à perpétuité en 2000 pour le meurtre de son ex-petite amie, Adnan Syed dispose encore de plusieurs recours possibles. «Nous n'abandonnerons pas», a réagi son avocat.

