Ilhan Omar, l'une des deux premières élues musulmanes au Congrès américain, après sa victoire dans le Minnesota, le 7 octobre 2018. — Hannah Foslien/AP/SIPA

Un vote d’avertissement. La chambre basse américaine a approuvé jeudi à une très large majorité une résolution condamnant les discours de « haine », après des débats houleux au sein du parti démocrate sur l’antisémitisme, provoqués par les propos d’une élue musulmane concernant le soutien des Etats-Unis à Israël.

Le texte, qui ne mentionne pas la parlementaire démocrate en question, Ilhan Omar, a été adopté par 407 voix pour et 23 contre – toutes républicaines qui trouvaient que le texte n’allait pas assez loin – ainsi qu’un vote « présent ». Ilhan Omar a voté pour cette résolution, qui « condamne l’antisémitisme comme une expression odieuse d’intolérance, contradictoire avec les valeurs et les aspirations qui définissent le peuple américain, et condamne les discriminations anti-musulmanes, ainsi que l’intolérance contre toute minorité ».

Seule élue du Congrès à porter le voile islamique et l’une des deux premières femmes musulmanes à y siéger, elle avait dénoncé la semaine dernière le fait que certains lobbies et parlementaires encourageaient à faire « allégeance à un pays étranger ». L’élue de la Chambre des représentants faisait référence à Aipac, un puissant lobby pro-israélien aux Etats-Unis, et à Israël.

De nombreuses voix s’étaient immédiatement élevées contre des propos rappelant, selon elles, le stéréotype sur la « double allégeance » supposée des juifs, qui ne seraient pas « loyaux » au pays où ils vivent.

Seconde polémique en un mois

D’autant plus qu’en février, Ilhan Omar avait déjà provoqué un tollé en affirmant que l’Aipac finançait « les responsables politiques américains pour être pro-Israël ». Des propos piochant dans « la rhétorique antisémite de ''l’argent juif'' », avait notamment dénoncé un démocrate, Eliot Engel. Elle s’était alors excusée « sans équivoque ». Mais pas cette fois.

En réponse à la polémique, les chefs démocrates avaient d’abord fait circuler une résolution dénonçant exclusivement l’antisémitisme. Mais des membres du parti se sont indignés, estimant qu’Ilhan Omar était particulièrement ciblée parce que femme, noire et musulmane.

Condamnant fermement l’antisémitisme, le sénateur et candidat à la présidentielle de 2020 Bernie Sanders, qui est juif, a défendu Mme Omar : « Nous ne devons pas faire d’amalgame entre l’antisémitisme et la critique légitime du gouvernement de droite de Netanyahu en Israël ». Après plusieurs jours de profonds questionnements et divisions internes, les chefs démocrates ont finalement présenté ce texte de consensus.