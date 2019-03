Elle a été la première Américaine à piloter un avion de chasse au combat. En 26 ans dans l’armée de l’Air, elle s’est élevée jusqu’au rang de colonel. La sénatrice Martha McSally a affirmé mercredi qu’elle avait été violée par un supérieur lorsqu’elle était dans l’armée, expliquant n’avoir pas dénoncé son agresseur car elle n’avait « pas confiance dans le système ». Aujourd'hui, elle parle pour dénoncer «cette épidémie silencieuse».

"I thought I was strong, but felt powerless." Sen. Martha McSally, the first female fighter pilot to fly in combat, revealed in an emotional Senate hearing that she was raped by a superior officer in the Air Force https://t.co/LlecNUvFpd pic.twitter.com/ucEfyTS2Er