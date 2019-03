Et maintenant, que va-t-il se passer pour Carlos Ghosn ?

Tokyo, le 06 mars 2019. Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault, sort de prison après 108 jours de détention. — JIJI PRESS / AFP

Carlos Ghosn est sorti de prison après 108 jours de détention au Japon.

Son procès pour « abus de confiance » pourrait intervenir dans six mois.

Il compte mettre ce temps à profit pour se défendre et contester les accusations.

Il ne faut pas se fier aux apparences. Si Carlos Ghosn est sorti de prison, ce mercredi, le visage dissimulé par des lunettes, une casquette et un masque, ce n’est pas par volonté de discrétion. « Il n’avait sans doute rien d’autre à se mettre, avance Jean-Yves Le Borgne, son avocat français. Il ne faut pas oublier qu’il a perdu 10 kilos et que lors de la précédente audience, il est venu avec une ficelle en guise de ceinture et des claquettes aux pieds… »

Libéré après 108 jours de détention, l’ancien PDG devra, quoi qu’il en soit, bien se montrer à nouveau à l’avenir. Il n’en a, en effet, pas terminé avec les accusations d’abus de confiance et de minoration d’une partie de ses revenus – de l’ordre de 74 millions d’euros – qui lui ont valu cette fin d’année 2018 compliquée au Japon. « Il est désormais déterminé à se défendre et à prouver son innocence, indique Jean-Yves Le Borgne. Les autorités ont parlé d’un procès à une échéance de six mois environ, soit à partir de septembre. Mais rien n’est encore sûr. »

Carlos Ghosn s’est engagé à ne pas fuir le Japon

Pour s’y préparer, le franco-libano-brésilien, qui a laissé une caution d’environ 8 millions d’euros, va rejoindre une résidence surveillée où il pourra désormais librement rencontrer ses proches ou ses avocats. Impossible de connaître le détail des garanties auxquelles l’ancien patron de Renault a dû consentir auprès des juges pour arracher cette décision de justice. « Tout ce que je sais, c’est qu’il a remis ses passeports aux autorités et qu’il a promis de ne pas fuir le pays », poursuit Jean-Yves Le Borgne.

Selon les médias nippons, Junichiro Hironaka, son nouvel avocat japonais – surnommé « Le Rasoir » pour sa précision intraitable – s’est engagé à ce que son illustre client ne détruise aucune preuve. « Parce que vous croyez vraiment que Carlos Ghosn dispose encore de preuves qu’il pourrait détruire ?, ironise Jean-Yves Le Borgne. Dans cette affaire, toutes les preuves semblent être dans les bureaux de Nissan… »

Nissan maintient les accusations envers son ancien patron

A l’origine de toute la procédure ayant conduit Carlos Ghosn en prison, Nissan a rappelé, mercredi, que des « investigations menées en interne ont montré des conduites [de Carlos Ghosn] manifestement contraires à l’éthique ».

Des accusations que l’ancien chantre de l’industrie automobile mondiale dément vigoureusement. « Il faut voir si le droit japonais nous permet de faire des demandes d’actes avant le procès. Mais la ligne de défense, c’est bien de se battre et de contester toute cette histoire », indique encore Jean-Yves Le Borgne. Pour cette raison-là, Junichiro Hironaka a déjà laissé entendre que Carlos Ghosn pourrait donner une conférence de presse « prochainement ». Si ça se trouve, il enfilera même peut-être un costume pour l’occasion.