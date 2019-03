La police antiterroriste britannique a lancé ce mardi une enquête après la découverte de trois « petits engins explosifs » dans des immeubles des aéroports de Londres City et Heathrow, ainsi qu’à la gare de Waterloo.

Ces engins explosifs se trouvaient à l’intérieur d’enveloppes matelassées de taille A4, a précisé la police dans un communiqué. Ils « semblent susceptibles de provoquer un petit feu lors de leur ouverture », a-t-elle ajouté. La police irlandaise a annoncé « assister la police londonienne dans ses enquêtes ». Selon la chaîne Sky News, des timbres irlandais étaient collés sur les enveloppes.

Un des trois paquets avait été adressé à l’immeuble qui abrite les bureaux d’Heathrow Airport Limited, l’entreprise qui gère, entre autres, l’aéroport d’Heathrow. Ouvert par un membre du personnel, le paquet a « partiellement » brûlé, a précisé Scotland Yard.

At approximately 12.10hrs today, Tuesday, 5 March, police were called to a report of a suspicious package at London City Airport Aviation House, Royal Docks, #Newham. Specialist officers are at the scene. The building has been evacuated as a precaution. Enquiries are ongoing.