Carlos Ghosn, le 20 avril 2018 à Hong Kong. — Kin Cheung/AP/SIPA

Ascenseur émotionnel pour Carlos Ghosn. Emprisonné au Japon depuis le mois de novembre, Carlos Ghosn a été autorisé à sortir de prison sous caution par la justice. Le tribunal de Tokyo a rejeté mardi soir l’appel du procureur qui demandait l’annulation de sa sortie, décision prise quelques heures plus tôt. mais cette fois c’est bon : il devrait retrouver l’air libre mercredi, une fois l’argent versé.

Conférence de presse attendue

Son avocat, Junichiro Hironaka, avait préalablement indiqué aux médias que compte tenu des horaires des banques, il n’était pas possible de réunir la somme exigée d’un milliard de yens (8 millions d’euros) ce mardi soir à Tokyo et que la procédure après la décision en appel interviendrait mercredi. Il a aussi jugé qu’une conférence de presse de Carlos Ghosn après plus de 100 jours passés en prison « serait une bonne chose ».

