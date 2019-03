Les démocrates attaquent l'empire Trump sur tous les fronts

ETATS-UNIS Contrôlée par l'opposition, la Chambre a lancé lundi de multiplies enquêtes parlementaires sur des soupçons de collusion, d'obstruction et de corruption

Donald Trump dans le bureau ovale de la Maison Blanche (illustration). — Evan Vucci/AP/SIPA

Les démocrates sortent l'artillerie lourde. Des soupçons de collusion avec la Russie aux paiements pour acheter le silence de maîtresses supposées en passant par son entreprise familiale: les démocrates américains sont passés à la vitesse supérieure contre Donald Trump en lançant, et renforçant, lundi plusieurs enquêtes parlementaires potentiellement explosives.

Forts de leur majorité à la Chambre des représentants, les démocrates ont sommé 81 personnalités et organisations de leur livrer des documents pour alimenter une vaste nouvelle enquête lancée lundi, dont les deux fils du président républicain, Eric et Donald Jr., ainsi que son gendre Jared Kushner, qui est aussi l'un de ses principaux conseillers.

Enquête «bidon», selon Trump

Avec ces documents, les démocrates veulent enquêter sur des soupçons d'«entrave à la justice, de corruption et d'autres abus de pouvoir de la part du président Trump, ses associés et des membres de son administration», a précisé la commission judiciaire de la Chambre des représentants.

Une enquête «bidon», a réagi Donald Trump tout en affirmant qu'il «coopérait» avec toutes les enquêtes en cours. Les démocrates leur ont donné jusqu'au 18 mars.

La commission judiciaire a notamment contacté Allen Weisselberg, directeur financier de la Trump Organization, l'avocat personnel du président Jay Sekulow, d'anciens responsables de la Maison Blanche comme Steve Bannon, Sean Spicer et Hope Hicks, ainsi que le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange.

Elle somme également le groupe d'édition American Media International (AMI) de livrer tout document ayant trait au possible achat de droits exclusifs de témoignages dans le but d'étouffer des affaires concernant Donald Trump depuis juin 2015. Ces demandes semblent liées aux témoignages de deux femmes, Stormy Daniels et Karen McDougal, qui affirment avoir eu des liaisons avec l'homme d'affaires.

Le rapport de Mueller imminent

Pendant les deux premières années de son mandat, quand la Chambre était contrôlée par les républicains, «le président Trump n'a pas eu à rendre de comptes sur ses attaques presque quotidiennes contre nos règles et normes légales, éthiques et constitutionnelles fondamentales», a dénoncé le président démocrate de la commission judiciaire, Jerry Nadler.

Dimanche, il avait expliqué que les soupçons d'entrave à la justice s'appuyaient sur les accusations répétées de «chasse aux sorcières» lancées par le 45e président des Etats-Unis à l'encontre de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur une possible collusion avec la Russie lors de la présidentielle de 2016. Ce dernier devrait, selon les médias américain, rendre son rapport dans les prochaines semaines.