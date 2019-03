Selon des documents officiels, rendus publics par un élu démocrate du Congrès et diffusés par le site d’information Axios, le gouvernement américain aurait reçu, entre 2014 et 2018, plus de 5.000 plaintes d’enfants migrants affirmant avoir été abusés sexuellement dans des centres de rétentions à la frontière mexicaine.

Agressions sexuelles, attouchements forcés ou visionnage de vidéos pornographiques… Près de 4.556 plaintes ont été reçues par le ministère de la Santé et 1.303 par le ministère de la Justice. Si la plupart des accusations portent sur des faits commis entre enfants, 154 plaintes concernent des agressions sexuelles de mineurs par des employés de centres d’accueil.

« Cela équivaut en moyenne à une agression sexuelle perpétrée par semaine par le personnel du ministère de la santé sur un mineur non accompagné », a déclaré Ted Deutch, le député démocrate qui a rendu public les documents, ce mardi lors d’une audition à la Chambre d’un officiel du ministère de la Santé.

With the number of allegations each year roughly breaking down to one sexual assault per week for the last three years, clearly this Administration is not equipped to keep these children safe inside their facilities. This is outrageous and disgraceful.



We demand answers. pic.twitter.com/r5yENffCvW