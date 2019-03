VIDEO. Une tornade fait au moins 22 morts aux Etats-Unis

Une tornade a provoqué des dégâts — AP/SIPA

Une tornade a provoqué des dégâts « catastrophiques » en Alabama, dans le sud-est des Etats-Unis, a annoncé un shérif local.

This was by far the hardest hit area on our road, Capps’ (Of the local famous Capps Sausage) house in the distance looks destroyed, cars are flipped, every tree in this swath is gone. #Tornado in Beauregard. @spann pic.twitter.com/UkgRiIwyVH — Scott Fillmer (@scottfillmer) March 3, 2019

More storm damage... about to totally dark, I still hear helicopters and emergency sirens. #tornado in Bearegard pic.twitter.com/nWm1bRNeHW — Scott Fillmer (@scottfillmer) March 3, 2019

« Nous en sommes à 22 (morts) maintenant. Malheureusement, je pense que ce nombre va encore augmenter », a déclaré Jay Jones, le shérif du comté de Lee situé dans l’est de l’Alabama à la frontière avec la Géorgie.

Le nombre de victimes pourrait augmenter

Le médecin légiste du comté, Bill Harris, a confirmé le nombre de personnes décédées. « Je m’attends à ce que ce chiffre augmente », a-t-il dit sur la chaîne MSNBC, ajoutant qu’il y avait des enfants parmi les victimes.

Plusieurs personnes sont par ailleurs portées disparues et d’autres ont été hospitalisées, certaines avec des « blessures très graves », a ajouté le shérif Jones, qui s’exprimait dans une vidéo publiée sur la page Facebook d’une chaîne de télévision locale du réseau CBS.

Selon lui, la tornade a parcouru plusieurs kilomètres et provoqué des destructions « catastrophiques » sur une bande d’environ 400 mètres tout le long de sa trajectoire.

Deux tornades simultanées

Le shérif n’a évoqué qu’une seule tornade, mais selon la chaîne CNN, ce sont deux tornades qui ont frappé le comté de Lee simultanément, tandis qu'« au moins une dizaine » ont été recensées en Alabama et en Géorgie dimanche. Selon les services météorologiques américains (NWS), la tornade ayant frappé le comté de Lee était de type « EF-3 », ce qui signifie qu’elle était accompagnée de vents de 218 à 266 km/h.

Des photos et des vidéos postées sur les réseaux sociaux montraient des maisons endommagées, des arbres fendus en deux et des routes jonchées de débris. Quelque 5.000 personnes étaient privées d’électricité dans le comté de Lee, selon le site PowerOutage. US qui recense les pannes de courant aux Etats-Unis.

Les services météorologiques avaient lancé une alerte à la tornade pour la zone concernée plus tôt dimanche. « METTEZ-VOUS A L’ABRI MAINTENANT ! Descendez dans une cave ou allez dans une pièce intérieure d’un bâtiment solide. Evitez les fenêtres », avaient-ils recommandé.