Décollage difficile… Tous les vols ont été suspendus pendant environ trois heures vendredi soir à l’aéroport londonien de Stansted ( Grande-Bretagne) et huit personnes ont été légèrement blessées après un incident au décollage d’un avion de la compagnie Laudamotion.

« L’équipage du vol OE reliant Stansted à Vienne a décidé d’interrompre le décollage en raison de problèmes de moteur et de débarquer les passagers sur la piste par mesure de précaution », a tweeté Laudamotion.

The crew of OE flight from Stansted to Vienna(1.3.) decided to abort the take off due to engine issues and to disembark the passengers on the runway as a precautionary measure.Passengers were transferred to the terminal by bus and will be reaccommodated onto a replacement flight.