Un homme marche devant les mots faim et dictature écrits sur un mur de Caracas. — FEDERICO PARRA / AFP

La famine les guette. Au Venezuela, l’insécurité alimentaire affecte désormais 80 % des foyers. Dans ce pays en pleine crise économique, les habitants sont confrontés aux pénuries de biens de première nécessité, selon une étude réalisée par les trois principales universités du pays.

« Au cours des trois dernières années la pauvreté sous toutes ses formes a augmenté de 10 % et affectait en 2018 la moitié des foyers (51 %), tandis que 80 % présentent des risques d’insécurité alimentaire en raison de leur manque de moyens pour acheter des aliments », a indiqué Anitza Fréitez, co-auteur de cette « étude sur les conditions de vie » au Venezuela.

23 % des foyers n’ont pas l’eau courante

Pour l’ONU, la « sécurité alimentaire » suppose d’avoir « à tout moment, la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive ». En matière d’éducation, relèvent encore les auteurs de l’étude, seulement la moitié des enfants et des adolescents scolarisés vont régulièrement à l’école. Parmi les raisons de cet absentéisme sont cités les pénuries d’eau (28 %) et de nourriture (22 %), le manque de transports (17 %), l’absence d’électricité (15 %) et le manque de nourriture à l’école (13 %).

Selon la même étude, 23 % des foyers n’ont pas l’eau courante et 25 % subissent régulièrement des coupures de courant de plusieurs heures. Outre la crise économique, le Venezuela traverse une grave crise politique : le président de l’Assemblée nationale et chef de l’opposition, Juan Guaido, s'est proclamé président par intérim et a reçu le soutien d’une cinquantaine de pays, face au président en exercice, Nicolas Maduro. Après être passé en Colombie, Juan Guaido se trouvait jeudi au Brésil.